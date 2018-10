Facebook

Symbolfoto © APA/dpa/Paul Zinken

Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es Mittwochfrüh in der Gemeinde Maria Rain. Ein Kraftfahrer (58) befüllte im Keller des Bauhofes einen Tank mit 8000 Liter Dieselkraftstoff. Die Ableseuhr des Tanks mit einem Fassungsvermögen von 14.000 Litern zeigte einen Leerstand an. Tatsächlich waren aber noch rund 8000 Liter Diesel in dem Tank. Der überfüllte Tank ging über, rund 1000 Liter Diesel gelangten in das unter dem Tank befindliche Überlaufbecken, weitere 1000 Liter gelangten über die Tankentlüftungsleitung ins Freie.