Am Mittwoch wurde im Rathaus das Ergebnis der Evaluierung vorgestellt. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Wehren sollen besser "verzahnt" werden.

Die Ausrückzeit der Berufsfeuerwehr liegt im Schnitt bei 1,33 Minuten © (c) Markus Traussnig

Die deutsche Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz (Forplan) analysierte in den vergangenen Monaten die Qualität der Feuerwehrstruktur in der Landeshauptstadt. Die Berufsfeuerwehr und die zehn Freiwilligen Feuerwehren wurden sprichwörtlich auf Herz und Nieren untersucht. Am Mittwoch wurde der "Strategieplan der Feuerwehr Klagenfurt 2020" vorgestellt.

