Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jumpworld

Neben der Stocksportanlage in der Klagenfurter Ostbucht sollte es derzeit eigentlich eine Großbaustelle geben. Doch von Bauarbeitern, Baggern und Kränen fehlt jede Spur. Denn der von der Köttmannsdorfer Jumpworld One GmbH geplante 3400 Quadratmeter große Trampolinpark mit Trainingsparcours für Radfahrer hängt in der Warteschleife.

„Wir haben alles erledigt. Unsere Planung steht bis hin zur Statik. Aber es gibt noch keine Lösung für die Zufahrt der Feuerwehr“, sagt Christian Tammegger von der Jumpworld One GmbH, hinter der Hannes Hafner, Chef der Regionalwärme-Gruppe, steht. Gegen die Strecke, die am Plattenwirt vorbei führt, gäbe es Platzbedenken von der Stadt. Deshalb wolle man von der anderen Seite über eine Unterführung unter der Autobahnabfahrt die Zufahrt führen. „Man hat uns von der Stadt aber gesagt, dass diese Lösung mit dem vis à vis von Minimundus geplanten Hallenbad abgestimmt werden muss“, sagt Tammegger.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.