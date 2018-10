35 Jahre Drogenberatung Viva"Heute wird der Stoff im Internet bestellt"

Seit 35 Jahren gibt es in Klagenfurt die Drogenberatung Viva. Anlässlich des Jubiläums am Donnerstag wird vor allem nach vorne geschaut.

"Unser Ziel ist es, die Menschen von den Drogen wegzubringen, dafür kämpfen wir jeden Tag“, sagt Ernst Nagelschmied, Urgestein der Klagenfurter Suchtberatung. „Betreuung ist das Wichtigste. Denn Veränderung gibt es nur dort, wo Beziehungen entstehen.“ Seit 2000 leitet Nagelschmied die städtische Drogenberatung Viva. Unterstützt wird er von vier Fachkräften (Sozialarbeiter, Psychotherapeuten) und zwei Büromitarbeiterinnen. Derzeit werden 150 Drogenkranke betreut. Durch den Ausbau der Räumlichkeiten am Rudolfsbahngürtel ist es dem kleinen Team nun möglich, ihren Klienten mehr anzubieten. So wurde etwa der Aktiv-Bereich verstärkt. Es gibt Kreativtherapien, Beschäftigungsangebote oder ein Gartenprojekt. Was im Garten geerntet wird, wird dann im „Viva-Cafe“ verarbeitet. Das Cafe ist ein Ort, an dem sich die Klienten ungezwungen, aber betreut, treffen können. „Je mehr sinnvolle Angebote es gibt, desto weniger Krankheitssymptome treten auf“, sagt Sozialarbeiterin Birgit Jäger.

