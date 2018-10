Die FPÖ will neben dem Heiligen-Geist-Platz, den Parks innerhalb des Rings und dem Lendhafen eine weitere alkoholfreie Zone.

Die FPÖ will das Alkoholverbot ausweiten © Weichselbraun

Der Klagenfurter Gemeinderat beschloss am Dienstag ein dauerhaftes Alkoholverbot auf dem Heiligengeistplatz, im Lendhafen und in der Klostergasse. Gemeinderätin Iris Pirker-Frühauf (FPÖ) stellte den Antrag für ein Alkoholverbot vor dem Billa in St. Ruprecht. Auf dem Platz vor dem Supermarkt seien täglich Personen anzutreffen, die Alkohol konsumieren. Gleichzeitig wird die Örtlichkeit von zahlreichen Kindern frequentiert, die auf den Bus warten beziehungsweise auf dem Nachhauseweg sind.