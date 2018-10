Facebook

© KLZ/Jürgen Fuchs

Wetter

Die stürmische Nordwestströmung über den Alpen wird nach Osteuropa abgedrängt. Ein Hoch über dem Atlantik kann sich bereits wieder verstärkt in unsere Richtung ausdehnen und bringt uns das schöne Herbstwetter zurück. Teils strahlender Sonnenschein kehrt an den Himmel zurück. Tagsüber ziehen nur mehr ein paar dünne und hochliegende Schleier- und Federwolken durch. Mit Höchstwerten nahe 20 Grad etwa in Grafenstein ist es einmal mehr ausgesprochen mild. "Insbesondere in den windgeschützten Lagen sorgt die Sonne sogar für spätsommerlich anmutende Wärme", meint der Wetterexperte Werner Troger. Morgenfrost ist praktisch nirgends ein Thema. Der Wind flaut im Tagesverlauf langsam ab.

Tipp des Tages

Heuer findet erstmals seit vielen Jahren wieder ein Ball des BRG/BORG in Klagenfurt statt. Unter dem Motto „Abgang mit Stil – wenn Legenden sich verabschieden“ laden die Schüler heute Abend zur Tanznacht in die Schleppe Eventhalle. Eröffnet wird der Abend mit einer Polonaise (Beginn ist um 20.30 Uhr). Für die richtige Stimmung sorgt die Ball & Galaband „Major 7“ . Weiters können sich die Besucher des Maturaballs in der Disco mit Musik von DJ Adronity vergnügen. Neben der musikalischen Beiträge und der Tanzeinlagen gibt es auch eine Tombola mit einem Schätzspiel. Die Mitternachtseinlage, die von den Schülern des BRG/BORG gestaltet wird, rundet den Abend ab. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Ball Klagenfurt. Schleppe Eventhalle, Schleppeplatz 1. Heute, 25. Oktober, Einlass ab 19.30 Uhr. Polonaise um 20.30 Uhr. Abendgarderobe

erwünscht.

Verkehr

Klinikum-Besucher aufgepasst! Die Einfahrt Süd ist heute, Donnerstag, gesperrt.