Ab Dezember 2019 bekommt Klagenfurt einen Bus-Taktverkehr © KLZ/Weichselbraun

Ein Taktverkehr, der den Namen nicht verdient, Linienführungen, die nicht immer nachvollziehbar sind. Der Klagenfurter Busverkehr steht seit Jahren in der Kritik. Im Dezember 2019 soll es besser werden – so lautet zumindest der Plan. Gestern beschloss der Klagenfurter Gemeinderat eine neue Gesellschaft für den öffentlichen Nahverkehr. „Derzeit werden die Linienführungen evaluiert“, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Sie wolle aus den dicht besiedelten Gebieten einen zehn Minuten Takt in das Stadtzentrum. Die neue Gesellschaft sei aus rechtlichen Gründen erforderlich – damit einerseits die Stadt unmittelbar durchgreifen könne, andererseits die Abgänge aus dem öffentlichen Verkehr von anderen Bereichen der Stadtwerke abgegolten werden könne.



Das Alkoholverbot am Heiligen-Geist-Platz und im Lendhafen wurde mit fast allen Stimmen – die Ausnahme waren zwei Grün-Mandatare – beschlossen. FPÖ-Gemeinderätin Sandra Wassermann nutzte die Debatte und kritisierte die aus ihrer Sicht gegebene „Verharmlosung der Drogen-Problematik“ durch die SPÖ. Der Konter kam von Ronald Rabitsch (SPÖ): „Das ist polemisch und traurig, wie sie mir Drogenkranken umgehen.“ Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann verfolgte hingegen einen völlig anderen Plan. Sie wollte das seit Jahren bestehende Alkoholverbot in Parks kippen. „Warum soll man in einem Park keine Dose Bier trinken können?“, hinterfragte sie. Gerhard Reinisch (freier Gemeinderat) hingegen sieht durch das Verbot eine Verlagerung des Problems in die Klostergasse und die angrenzenden Parks: „Mein Sohn wird hier ständig am Heimweg angepöbelt.“

