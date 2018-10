Facebook

Mit einem ungewöhnlichen Diebstahl muss sich derzeit die Klagenfurter Polizei beschäftigen: In der Nacht auf Dienstag haben Reifendiebe auf dem Areal eines Autohauses in Klagenfurt zugeschlagen. Die unbekannten Täter montierten bei zwei nicht zum Verkehr zugelassenen Autos alle Räder ab und stahlen sie. Ein PKW wurde mit Holzpflöcken aufgebockt, der zweite Pkw wurde mit, vermutlich mitgebrachten Reifen, aufgebockt. Durch den Diebstahl entstand der Firma Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.