Tagesvorschau Was uns heute erwartet

Das Wetter lädt heute zum Spaziergang ein, obwohl es etwas stürmisch wird. Wer es lieber gemütlich mag, kann sich die Premiere von "Ubu" in der Theater Halle 11 ansehen.

Das Hochdruckgebiet namens Xerxes zieht sich zum Atlantik zurück und macht den Weg frei für eine etwas stärkere Wetterfront aus dem Norden. Wir bleiben jedoch weitgehend abgeschirmt, deshalb lockern die Wolken föhnbedingt zumindest hin und wieder einmal auf. Es wird dabei teilweise ziemlich stürmisch. "Der stürmische Wind kann örtlich durchaus zu Schäden führen", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Mögliche Szenarien: Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht. Beim Gehen sind zum Teil Behinderungen zu erwarten. Dank Nordföhn werden im Raum St. Jakob im Rosental Werte bis nahe 20 Grad erreicht. Durch den Wind fühlt sich das Ganze sicherlich frischer an.

Tipp des Tages

Das Klagenfurter Ensemble bringt heute Abend das Stück "Ubu" (König Ubu/Ubu Roi) von Alfred Jarry, in der Wiener Fassung von H. C. Hartmann, zur Aufführung. Auf der Bühne stehen Markus Achatz, Rüdiger Hentzschel, Michael Kuglitsch, Gerhard Lehner, Martin Sadounik und Nadine Zeintl. Das 1896 uraufgeführte Drama des französischen Schriftstellers Alfred Jarry gilt als anarchistischer "Geburtshelfer" des Surreal- und Dadaismus. Der primitive, feige, gefräßige und machtbesessene Vater Ubu wird von seiner Frau, Mutter Ubu angestiftet, durch ein Massaker an dem ehrbaren König Wenzeslaus und seiner Familie den polnischen Thron zu usurpieren. "Ubu" ist ein Lobgesang auf Egoismus, Feigheit, Gier und absolute Skrupellosigkeit. Drohen die Ubu'schen "Werte" nach Jahrzehnten der demokratisch geprägten Weltordnung zum globalen Standard zu verkommen?

Theater Foto © Günther Jagoutz Klagenfurt. Theater Halle 11. Premiere heute, 24. Oktober, 20 Uhr. Karten/Informationen und weitere Termine unter Tel. (0463) 310 300 und www.klagenfurterensemble.at