Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Dienstag über Schuldnerantrag ein Konkursverfahren über die VS Konzept GmbH eröffnet. Das Unternehmen, das mit Infrarot-Flächenheizsystemen handelt und in der St. Veiter Straße in Klagenfurt ansässig ist, ist bereits geschlossen.

Ein genauer Vermögensstatus ist derzeit nicht bekannt. Die Passiva belaufen sich auf rund 68.000 Euro.

Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Trötzmüller bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 4. Dezember 2018 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 27. November 2018 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at