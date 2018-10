Facebook

Patienten können über die Haupteinfahrt (Bild) oder beim Roten Kreuz zufahren © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselbraun

Am Donnerstag, den 25. Oktober, werden im Klinikum Klagenfurt Wartungsarbeiten an der Zufahrt Süd (Kraßniggstraße) durchgeführt. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr ist die Einfahrt aus diesem Grund nicht möglich. Patienten und Besucher können nur die Einfahrt West beim Roten Kreuz oder die Haupteinfahrt Nord in der Feschnigstraße nutzen.