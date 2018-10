Facebook

Apfelstrudel so weit das Auge reicht - die Schülerinnen und Schüler haben fleißig gebacken © (c) Weichselbraun Helmuth

Mit einem Festakt wurde am Dienstag das 150-Jahr-Jubiläum der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (Wi'Mo) gefeiert. Versüßt wurde das Jubiläum mit einem Apfelstrudel, der von den Schülerinnen und Schülern zubereitet wurde. Insgesamt wurden 150 Meter der süßen Köstlichkeit zubereitet. Im Rahmen der Feier bekam die Schule das Stadtwappen verliehen. "Die große Tradition und die jugendliche Moderne und

Frische machen diese besondere Mischung an der Schule aus", sagte

Bürgermeisterin Maria‐Luise Mathiaschitz in ihrer Rede. Direktor Hermann Wilhelmer, der selbst seit über 40 Jahren an der Schule tätig ist, bedankte sich herzlich für die hohe Auszeichnung und betonte einmal mehr die gute Zusammenarbeit mit der Stadt zum heurigen 500-Jahr-Jubiläum. Zusammen mit der Stadt wurde ein Jubiläumskochbuch herausgebracht und ein Jubiläums-Dirndl mit einem Abbild des Klagenfurter Stadtplans designt.