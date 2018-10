Facebook

Der Lendhafen bleibt alkoholfreie Zone © Weichselbraun

Am Dienstag tritt der Klagenfurter Gemeinderat zusammen. Während es in der letzten Sitzung einzig um das neue Hallenbad ging, stehen zahlreiche Themen auf der aktuellen Tagesordnung. So wird etwa das Alkoholverbot am Heiligen-Geist-Platz, im Lendhafen und in der Klostergasse dauerhaft beschlossen. Auch eine Erweiterung des Logistik-Zentrums Schenker beim Flughafen steht auf der Tagesordnung.