Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Drobilitsch half 60 Jahre lang beim Roten Kreuz mit © KK/Privat

In Techelsberg und Umgebung war sie Generationen von Menschen ein Begriff: Maria Drobilitsch, die 60 Jahre lang für das Rote Kreuz im Einsatz war, die lange Zeit eine Rot-kreuz-Stelle in St. Martin am Techelsberg geleitet hat. Im 99. Lebensjahr ist sie verstorben. „Noch mit 97 war sie bei Blutspende-Aktionen im Einsatz“, sagt Rot-kreuz-Bezirksstellenleiter Philip Kucher. In jungen Jahren hatte Maria Drobilitsch im Lazarett in Pörtschach gearbeitet. Aus Liebe zum Menschen war sie danach im Einsatz für das Rote Kreuz. Lange Zeit half sie gemeinsam mit ihrem Mann. Anisbögen fallen manchem ein, der an sie denkt. Allen gemeinsam ist die Erinnerung an ihre Hilfsbereitschaft.