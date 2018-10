Samstagmittag ereignete sich auf der Görtschitztal Straße in Klagenfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen zusammen, ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 62-jähriger Klagenfurter musste ins UKH gebracht werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

In Klagenfurt kam es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Lenker aus Deutschland stieß mit seinem Pkw beim Einbiegen von der Görtschitztal Straße (B 92) auf die Packer Bundesstraße (B 70) mit dem Auto eines 62-jährigen Lenkers aus Klagenfurt zusammen. Dabei wurde der Klagenfurter schwer verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.