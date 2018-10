Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glutnester flammen immer wieder auf © FF St. Ruprecht

Seit Freitag um 3 Uhr in der Früh beschäftigt die Feuerwehren in Klagenfurt ein Brand in einem Silo beim Lagerhaus am Südring. Gegen 3 Uhr in der Früh hatten am Freitag Arbeiter einen Brandgerucht wahrgenommen und Alarm geschlagen. In einem Silo hatte Material zu glosen begonnen. Das Material, es handelt sich dabei um etwa 100 Tonnen gepresste Sonnenblumenkerne, musste daraufhin aus dem Silo geräumt werden. Ein Knochenjob für die Feuerwehrleute. Denn das Material begann stark zu klumpen.

Nach 24 Stunden, Samstag gegen 3 Uhr früh, war dann der Großteil leergeräumt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann man laut Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr noch nicht abschätzen, ob sich noch Reste im Silo befinden. Nachlöscharbeiten waren auch am Samstag notwendig, da immer wieder Glutnester aufflammten. Mittlerweile konnten die Einsatzkräfte aber abrücken. Im Einsatz standen: Berufsfeuerwehr Klagenfurt, FF St. Ruprecht, FF Viktring, FF Haidach, FF St. Peter, FF St. Martin, Hauptfeuerwache (Bereitschaft).

Mehr zum Thema Klagenfurt Brand im Lagerhaus: Glutnester erneut aufgeflammt