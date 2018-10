Neue Aufregung in der Pfarre St. Martin in Techelsberg. Ex-Pfarrer darf Begräbnis nicht leiten, obwohl es der letzte Wunsch der Verstorbenen war. Unmut und Kritik bei den Hinterbliebenen.

Ende des Vorjahres hat Alexander Miklau sein Amt als Pfarrer von St. Martin am Techelsberg zurückgelegt. Vorangegangen ist dieser Entscheidung ein offener Brief einer Gemeindeangehörigen, in dem angebliche Verfehlungen – auch privater Natur – des Pfarrers veröffentlicht wurden. Die Diözese Gurk untersagt Miklau deshalb weiterhin jegliche Abhaltung liturgischer Feiern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.