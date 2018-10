Facebook

Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen © Weichselbraun

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein bisher unbekannter Täter in einen im Stadtgebiet von Klagenfurt abgestellten Pkw ein, indem er die Scheibe der Beifahrertüre mit einem unbekannten Gegenstand einschlug. Aus dem Auto stahl er einen Schlüsselbund. Versuche, in zwei weitere Autos, alle in einer Reihe geparkt, scheiterten.