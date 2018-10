Facebook

Anna Gentilini betreut seit Kurzem die Stadtbücherei © Markus Traussnig

Die kleine Stadtbücherei im Schloss Ferlach hat Charme. In Wohnzimmer-Atmosphäre kann man sich in den kleinen Räumen durch die bis oben hin vollen Bücheregale wühlen. Klassiker, alte Raritäten, Spezialbücher über Jagd- und Waffentechnik aber auch brandaktuelle Bestseller sind zu finden. Insgesamt gibt es über 11.000 Bücher, hinzu kommen DVDs und CDs. Es gibt sogar eine eigene Kinderecke mit Spielen. Für frischen Wind in der 130 Jahre alten Stadtbibliothek, immerhin ist es die zweitälteste Österreichs, sorgt seit April Anna Gentilini. Die 33-jährige Ferlacherin, sie macht derzeit die Ausbildung zur Bibliothekarin, liegt die Kultur im Blut. „Ich habe im Kunst- und Kulturbereich gearbeitet, beim Film und in Museen“, sagt sie. Jetzt ist sie Herrin über tausende Bücher. „Ich lese wahnsinnig gern, vor allem Biografien“, sagt die 33-Jährige. „Natürlich habe ich auch einen eReader, aber am liebsten halte ich doch noch ein Buch in der Hand.“ So geht es den Meisten, die in die Bücherei kommen. Die Kunden seien 35 Jahre aufwärts und hauptsächlich weiblich, sagt Gentilini. „Aber auch Kinder kommen sehr gerne.“ Es gibt auch Führungen für Schulklassen.

