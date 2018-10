Unternehmer Johann Grandits investiert in Auen 13 Millionen Euro in neues Projekt mit Eigentumswohnungen. Am Donnerstag war offizieller Baubeginn. Zweitwohnsitze sind laut Gemeinde dort untersagt.

Bauherr Johann Grandits mit Beteiligten beim Spartenstich in Auen © Holzfeind

In Auen bei Velden wird wieder gebaut. Am Donnerstag erfolgte oberhalb des Auenhofes der offizielle Spatenstich für ein neues Wohnprojekt der Grand Immobilien GmbH direkt an der Gemeindegrenze zwischen Velden und Schiefling. Rund 13 Millionen Euro investiert Bauherr Johann Grandits in das Projekt auf dem zirka 10.000 Quadratmeter großen Grundstück. Gebaut werden vier Wohnblöcke mit insgesamt 44 Eigentumswohnungen samt Tiefgarage und Swimmingpool.