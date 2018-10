Pole soll bis zu 50, ein Kroate 20 Einbruchsdiebstähle in Österreich begangen haben. In Klagenfurt wurden die beiden jetzt verhaftet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Für zwei mutmaßliche Serieneinbrecher klickten jetzt in Kärnten die Handschellen. Ein Pole (42) soll 40 bis 50 Einbruchsdiebstähle in ganz Österreich begangen haben. Bis zu 20 Einbruchsdiebstähle sollen auf das Konto eines 52-jährigen Kroaten gehen. Die beiden wurden in Klagenfurt auf frischer Tat ertappt.