Klagenfurt Brand im Lagerhaus: Glutnester erneut aufgeflammt

In der Nacht auf Freitag heulten in Klagenfurt die Sirenen. In einem Lagerhaus-Silo fing Material zu glosen an. Freitagabend flammten Glutnester wieder auf. In der Nacht waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz.