© KLZ/Markus Traussnig

Am Mittwoch findet in der Buchhandlung Heyn in Klagenfurt ein Kleine Zeitung-Salon mit Egyd Gstättner statt. Im Rahmen der Lesung stellt der Autor sein Buch "Die Familie des Teufels - allein gegen die Literaturgeschichte" vor. Egyd Gstättner begibt sich auf die Spuren bedeutender Kollegen und schafft aus zehn literarischen Porträts ein großartiges Selbstbildnis. Er erzählt tragische Geschichten und dramatische Ereignisse, voll Zynismus und Galgenhumor. Und dennoch wird am Ende klar, wie sehr das Leben und das damit untrennbar verwobene Werk aller zehn Porträtierten seine Entwicklung und sein Schreiben beeinflusst haben. Durch den Abend führt Redakteurin Karin Waldner-Petutschnig.

Literatur Klagenfurt. Buchhandlung Heyn. 24. Oktober, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Verbindliche Anmeldung unter buch@heyn.at oder Tel. (0463) 542 49 erbeten.

Talk am Turm.

Am 20. Oktober 2018 startete "PepiColombo" zum Planeten Merkur. Mit an Bord sind Messgeräte und Instrumente zur Erforschung von Merkur und unserer Sonne. Entwickelt und gebaut wurden diese am Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz. Beim Vortragsabend "Talk am Turm" auf der Sternwarte wird Herbert Lichtenegger, der führende Wissenschaftler vom IWF bei "PepiColombo", einen Überblick über die Mission, die Beteiligung des Grazer Instituts und die Herausforderungen, die ein solches Projekt mit sich bringt geben. Im Anschluss steht der Vortragende interessierten Besuchern für Fragen zur Verfügung.

Vortrag Klagenfurt. Sternwarte. 25. Oktober, 19 Uhr. Anmeldung unter Tel. 0660-484 62 50.

Landjugendfest.

Die Landjugend Magdalensberg lädt auch heuer wieder zum alljährlichen Landjugendfest. Gefeiert und in Tracht getanzt wird im Gasthof Jordan in Ottmanach. Für musikalische Unterhaltung sorgt neben den "Jungen Oberrainern", DJ Blackout im Disco-Zelt. Für ein unterhaltsames Abendprogramm mit Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Fest Magdalensberg. Gasthof Jordan, Ottmanach. 27. Oktober, Einlass ab 20 Uhr.

Wahaha Kärnten Marathon.

Wer mitten im Leben steht und seine Bewegungsfähigkeit durch Unfall oder Krankheit verliert, kommt in der Folge nur mehr schwer auf die Beine. Mit jedem Kilometer, der beim Wahaha Kärnten Marathon im Rosental von den Teilnehmern gelaufen wird, wird Geld gesammelt, um betroffenen Menschen ein bewegteres Leben zu ermöglichen. Dahinter steht unter anderem auch Doppelolympiasieger Matthias Mayer, dessen Olympic Team an dem Lauf teilnehmen wird.

Laufen Matthias Mayer Foto © KK/M. Mayer Feistritz im Rosental. Wahaha Paradise Resort. 28. Oktober, ab 9.30 Uhr Informationen und Anmeldung unter Tel. 0699-195 401 57, www.kaernten-marathon.at - Nachmeldungen sind auch vor Ort möglich.

Allerseelenkonzert.

Unter dem Titel "Ruhet in Frieden" findet in der Domkirche am Sonntag ein Allerseelenkonzert statt. Mit dabei ist Max Müller, der als Bariton zu hören sein wird. Begleitet wird der bekannte Schauspieler von Zsuzsanna Bolimowski (Violine) und Klaus Kuchling (Orgel) Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler, Gottfried von Einem und Franz Schubert. Max Müller untermalt den Abend außerdem mit Texten von Ingeborg Bachmann, Christine Lavant und Christine Basta.

Konzert Klagenfurt. Dom. 28. Oktober, 17 Uhr. Karten gibt es im Büro der Dompfarre oder unter Tel. 0676-877 227 78.

