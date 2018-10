Bei der Errichtung des Wohnbauprojektes "hi Harbach" werden erstmals in Klagenfurt die Versorgungsträger nicht unter einer Straße verlegt.

Die Rainer-Harbach-Straße ist bis Mitte November gesperrt © Odebrecht

Vor wenigen Tagen wurde mit der Erschließung des Gebietes um das Schloss Harbach in Klagenfurt-St. Peter begonnen. Hier wird im kommenden Frühjahr mit dem Bau eines neuen Wohnviertels für bis zu 2000 Bewohner begonnen. Ursprünglich wollte man bereits im Herbst starten. Derzeit wird die Fernwärmeleitung errichtet. Die Rainer-Harbach Straße (Birnenallee) ist deshalb für den Verkehr total gesperrt. Bei der Verlegung der Versorgungsträger geht man laut Planungsreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ) einen völlig neuen Weg – passend zum Smart City-Konzept, das bei diesem Wohnbauprojekt realisiert wird. Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz im Magistrat, erklärt: „Der Leitungskorridor wird nicht wie üblich in der Straße verlegt, sondern parallel in der Grünfläche.“ Das spare Kosten, sei weniger Aufwand, die Umweltbelastung werde reduziert und bei künftigen Störungen müsse man nicht eine Straße aufgraben. Die Rainer-Harbach-Straße wird um ein paar Meter Richtung Friedhof verlegt werden, auf dieser Seite werden die alten Birnenbäume entfernt.

