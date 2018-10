Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Germ und Scheider © Markus Traussnig

In der SPÖ sind die Weichen längst gestellt. Dieser Tage hat Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz in der "Klagenfurter Woche" neuerlich erklärt, was seit Monaten bekannt ist: Sie wolle als Spitzenkandidatin der SPÖ 2021 in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl gehen. "Es sind so viele Prozesse angestossen, dass ich es gerne weiterhin machen würde", sagt Mathiaschitz. Nachsatz: "Sofern es die Gesundheit zulässt."