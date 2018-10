Aktion Caritas sammelt Lebensmittel und Hygieneartikel

Facebook

Die Schüler der VS St. Ursula brachten ihre Einkaufssäckchen vorbei © Cik

Ein leerer Einkaufswagen oder ein leerer Kühlschrank ist für viele Menschen in Kärnten leider traurige Realität. Darauf macht heute, am 18. Oktober, die youngCaritas im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ auf dem Neuen Platz/Ecke Kramergasse in Klagenfurt mit der ,,Aktion Kilo gegen Armut“ aufmerksam. Die Jungen der Caritas-Familie bitten von 10 bis 17 Uhr um lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, die für armutsbetroffene Menschen in Kärnten gesammelt werden.