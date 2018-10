Klaus Littmann präsentiert sein "For Forest"-Projekt zwei Wochen lang am Neuen Platz.

Künstler Klaus Littmann © Pacheiner

In Villach, Graz und Innsbruck machte die "For Forest"-Ausstellung, mit der Künstler Klaus Littmann den Stadion-Wald bewirbt, der ab 2019 im Wörthersee Stadion zu sehen sein wird, bereits Station. Seit Donnerstag ist der Container am Neuen Platz in Klagenfurt postiert.