Robert Krammer gehört zum Team der städtischen Köche – und Lea Ramic schmeckt es offensichtlich © Weichselbraun

So viele Gedanken sich Eltern auch machen, wenn sie ihre Kinder Tag für Tag im Kindergarten abliefern – eine Sorge ist ihnen genommen: Jene um die Ernährung ihrer Kinder. Greenpeace hat sich das Schul- und Kindergartenessen in den drei bevölkerungsreichsten Gemeinden Kärntens – Klagenfurt, Villach und Wolfsberg – angesehen. Untersucht wurde, wie hoch der Anteil an biologischen Lebensmitteln ist, wie viel regionale Kost auf den Teller kommt und wie es um die Auswahl an fleischlosen Mahlzeiten steht.