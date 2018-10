Facebook

Maria-Luise Mathiaschitz © Markus Traussnig

Rund 240 Menschen haben am Montag und Dienstag im Rahmen des Klagenfurter Zukunftsdialogs im Lakesidepark ihre Vorstellung des künftigen Klagenfurts in 40 Reliefe gebracht. Das bunte Bild der künftigen Stadt, das dabei entstand, wird dominiert von grünen Flächen, einer Kulturszene und Platz für alle Generationen. „Man stellte die Menschen in den Mittelpunkt“, fasste Cornelia Scala-Hausmann, die den Dialog begleitete, die Ideen der Bürger zusammen.

