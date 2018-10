Der Ferlacher Gemeinderat hat beschlossen, Raser einzubremsen und will kräftig radarmäßig aufrüsten.

© APA (Sujetfoto)

Die Stadtgemeinde Ferlach will radarmäßig aufrüsten: In der Sitzung des Gemeinderates Dienstagabend wurde beschlossen, einen Antrag auf Genehmigung von fünf Radarkasten-Standorte zu stellen. „Zu viele Lenker sind viel zu schnell unterwegs, insbesondere in den 30er- Zonen“, sagt Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ). Die fünf geplanten Standorte auf Gemeindestraßen: Georg-Lora Straße, Major-Trojer Straße, bei der Ballspielhalle, Unterbergner Straße und Ressnigweg.

