Der "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Award" geht an das Vivamayr Hotel in Maria Wörth.

Serhan Güven (rechts), Geschäftsführer von Vivamayr Maria Wörth und der medizinischer Leiter der modernen Vivamayr Medizin Maria Wörth Harald Stossier © KK

Nach den Jahren 2016 und 2017 wurde der Vivamayr Standort Maria Wörth 2018 bereits zum dritten Mal mit dem "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Award" geehrt; in diesem Jahr in der Kategorie „Best medical resort“. Die Auszeichnung ist international gesehen eine der höchsten Ehrungen, die in der Branche vergeben werden. Geschäftsführer Serhan Gueven freut sich: „Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir mit unserem ganzheitlichen Ansatz und der elaborierten medizinischen Expertise unserer Teams den richtigen Fokus gesetzt haben. Wir haben unsere Qualitätskriterien von Beginn an bewusst hoch angesetzt und sind daher heute besonders glücklich und stolz, dass dieser Ansatz von der Jury einmal mehr gewürdigt wurde.“