Das Wetter in Klagenfurt

© Fuchs Jürgen

Die Sonne hat um Wochenmitte einen schweren Stand, sogar geringer Regen ist örtlich durchaus möglich. Wolkenreiche Luftmassen von Süden her sind für das eher trübe Wetter verantwortlich. "Die Bedingungen sind örtlich absolut vergleichbar mit den Bedingungen zum Wochenstart", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Auch am Montag war es nämlich ja auch mehrheitlich bewölkt. Die Frühwerte liegen nahe 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen schaffen beispielsweise in Grafenstein nur rund 15 Grad. Die 20-Grad-Marke wird sicherlich nirgends erreicht.