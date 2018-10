Dienstagvormittag waren in der Landeshauptstadt die Sirenen zu hören. Auf einem Recyclinghof im Osten der Stadt stand ein Lkw in Brand.

© Klz/Koscher

Dienstag gegen 9.15 Uhr heulten in Klagenfurt die Sirenen. Grund für die Alarmierung: Ein Lkw stand am Recyclinghof in der Rampenstraße in Klagenfurt in Brand. "Der Sattelschlepper hatte Elektroschrott geladen, darunter dürfte sich auch eine Batterie befunden haben", sagt Einsatzleiter Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.