Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg im Siebenhügel Wald in Klagenfurt © Weichselbraun

"Welcome to Hell“ („Willkommen in der Hölle“) steht in Neonfarben an der Betonwand des Stollens, gleich nach dem Betreten des Luftschutzbunkers. Die alte Anlage in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt (nahe des Stadions) umgibt seit jeher eine mystische, dunkle Atmosphäre. Vor Jahrzehnten, als man in die 150 bis 160 Meter lange Stollenanlage noch eindringen konnte, sollen hier sogar Satansmessen stattgefunden haben. Heute ist der Eingang mit einer massiven Eisentür, die mit einem betonierten Türrahmen verbunden wurde, verschlossen.

Doch der Wunsch „in die Hölle“ zu gehen, besteht offenbar immer noch: Vor wenigen Tagen wurde das Schloss des Luftschutzbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg, der von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) betreut wird, aufgeflext. Anrainer sagen, dass sie nachts immer wieder seltsame Geräusche wahrnehmen. Vor dem Bunkereingang liegen viele Glasscherben und selbst gemachte Brecheisen, womit man offenbar versucht hat, die Tür zu knacken. „Doch seit Jahren gibt es keine erfolgreichen Einbrüche mehr“, heißt es von der BIG. Der Zugang sei mehrfach gesichert worden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.