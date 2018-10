Viele Neuheiten beim Klagenfurter Fasching

Facebook

Sieglinde Köck, Günter Brommer, Gabriela Brunner (von links) © Schild

Kein Scherz: Die Faschingszeit beginnt heuer früher. Zumindest in Klagenfurt. Statt den Fasching am 11. 11 um 11 Uhr 11 zu wecken, verlegt die Waidmannsdorfer Faschingsgilde das Faschingswecken auf Samstag den 10. 11. vor. Der Treffpunkt am Alten Platz und die Uhrzeit um 11 Uhr 11 bleiben aber gleich. „Wir Narren dürfen das“, beteuert Gildenobmann Günter Brommer. Da der 11. November heuer auf einen Sonntag fällt, wolle er den symbolischen Schlüssel zur Landeshauptstadt eben schon am Samstag von den Stadtpolitikern übernehmen. Dabei kann man bereits einen ersten Blick auf den aktuellen Lindi werfen. Das Maskottchen, das beim Faschingsumzug am Faschingsdienstag, den 5. März 2019, wieder den ersten Umzugswagen als Gallionsfigur anführt, präsentiert sich entsprechend des städtischen 500-Jahr-Jubiläums im verspielten, mittelalterlichen Gewand. Der Stoff dürfte leicht entflammbar sein. Denn nach dem Versuch im heurigen Jahr, den Waidmannsdorfer Faschingsumzug am Samstag abzuhalten, geht es 2019 wie gewohnt am Dienstag durch die Luegerstraße. Am Ende wird der Fasching ein Raub der Flammen. „Das Faschingsverbrennen hat den Zuschauern eindeutig gefehlt, das geht eben nur am Faschingsdienstag“, sagte Brommer bei der Ideenwerkstatt Donnerstagabend im Waidmannsdorfer Gemeindezentrum.

