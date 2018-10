Ein unbekannter Täter hinterließ in einem Lokal in Klagenfurt eine Spur der Verwüstung. Die Polizei ermittelt.

Einbruch in Lokal

© dpa-Zentralbild/Jens Büttner (Sujetfoto)

Ein unbekannter Täter hinterließ in einem Lokal in Klagenfurt eine Spur der Verwüstung: Der Einbrecher warf einen Dart-Automaten um und brach ihn danach auf. Aus diesem stahl er laut Polizei Münzen in noch unbekannter Höhe. Weiters erbeutete der Täter gleich 15 Flaschen hochpreisiger Spirituosen.