Eine 37-jährige Kärntnerin wurde Sonntagabend von fünf bis sechs Hornissen in den Kopf gestochen und erlitt eine allergische Reaktion. Sie blieb zur Beobachtung über Nacht im Klinikum Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 37-jährige Frau reagierte allergisch und brach zusammen © Leserreporter

Eine 37-Jährige aus Feistritz im Rosental wurde am Sonntag gegen 18 Uhr in ihrem Haus von fünf bis sechs Hornissen im Kopfbereich gestochen. Die Frau reagierte allergisch und brach zusammen. Bis zum Eintreffen des Notarztes wurde die Frau von einem „First Responder“ versorgt. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.