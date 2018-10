Villach"Wichtiges Meeting": 17-Jähriger mit 188 km/h unterwegs

Der Probeführerscheinlenker war auf der Südautobahn mit Tempo 188 in der 100er-Zone unterwegs. Er gab an, zu einem wichtigen "Meeting" unterwegs zu sein. Sein Vater musste ihn abholen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 17-Jährige war um 88 km/h zu schnell unterwegs © KLZ/Jürgen Fuchs

Seinen Probeführerschein ist ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land los: Am Sonntagnachmittag raste er mit seinem Auto auf der Überholspur der Südautobahn von Villach kommend in Fahrtrichtung Klagenfurt. In der 100er-Zone auf Höhe Krumpendorf führte eine Streife der Autobahnpolizei Klagenfurt Lasermessungen durch und hat den 17-Jährigen mit einer Geschwindigkeit von 188 km/h gemessen, also um 88 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.