Um 4.13 Uhr in der Früh kam es in weiten Teilen Viktrings und Waidmannsdorfs zu Stromausfällen. Eine Ratte legte die Stromversorgung von 1367 Haushalten lahm.

Eine Ratte legte die Stromversorgung lahm © Markus Traussnig

Am Freitag um 4.13 Uhr kam es im Bereich Karawankenblickstraße zu einem elektrischen Überschlag in der 20 kV-Trafostation ÖAAG. In weiterer Folge fielen sieben weitere Trafostationen aus. Betroffen waren 1367 Haushalte in Viktring und Waidmannsdorf Süd. Seit 6.02 Uhr sind alle Kunden wieder mit Strom versorgt. Monteure der Energie Klagenfurt GmbH standen im Einsatz, um die Stromversorgung rasch wieder ermöglichen zu können.