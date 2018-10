Mit der Aktion will die Landeshauptstadt darauf aufmerksam machen, dass sie sich für die Interessen der Mädchen einsetzt.

Der Wahrzeichen der Stadt erstrahlt Donnerstagabend in der Farbe Pink © (c) Helmuth Weichselbraun

Der 11. Oktober ist der internationale Mädchentag. Im Rahmen dieses Aktionstages soll auf existierende Benachteiligungen von Mädchen hingewiesen werden. Begleitende Kampagnen sollen vermitteln, wie wichtig es ist, Mädchen und junge Frauen durch Bildung zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen. Um ein Zeichen zu setzen, erstrahlte Donnerstagabend der Lindwurm auf dem Neuen Platz in Klagenfurt in Pink. "Alle Mädchen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. An diesem Tag setzen wir uns dafür ein, dass Mädchen frei leben und selbstbewusst ihr Leben gestalten können. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse und Rechte ernst zu nehmen und seitens der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitzustellen", sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.