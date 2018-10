Der Vorfall ereignete sich am 1. Oktober in der Trettnigstraße. Der Autofahrer soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Nach ihm wird gesucht.

Kater "Petzi" wurde in der Trettnigstraße überfahren © Privat

Am 1. Oktober wurde in der Früh in der Trettnigstraße in Klagenfurt ein Kater überfahren. Der Fahrer des weißen Kastenwagens war viel zu schnell unterwegs und blieb nicht stehen. Aus diesem Grund war es nicht möglich, das Kennzeichen des Wagens zu erkennen. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Für Hinweise, durch die der Fahrer ausfindig gemacht werden kann, werden 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Telefon: 0664 2285587.