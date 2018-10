Facebook

An der Kreuzung Welzenegger Straße/Wurzelgasse im Stadtteil St. Peter (gegenüber des neuen Eurospar) wird ein Mini-Kreisverkehr errichtet. © Markus Traussnig

Jetzt geht es in Klagenfurt rund: Die Stadt will laut Verkehrsreferent Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) künftig statt Ampelkreuzungen verstärkt Kreisverkehre errichten. Auch Mini-Varianten sind geplant. Kärntenweit gibt es erst drei Mini-Kreisverkehre, in Wolfsberg, Mittlern und St. Veit. Der erste in Klagenfurt wird in Kürze im Stadtteil St. Peter errichtet. Normale Kreisverkehre haben einen Durchmesser von 25 Metern, die „Minis“ kommen auf rund 14 Meter. Die Kosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Zum Vergleich: Bis zu 500.000 Euro kostet laut Scheider ein großer Kreisverkehr, 150.000 Euro eine große Ampel. Scheider: „Wir prüfen derzeit mehrere Standorte“ (siehe unten). Die Polizei begrüßt diesen Schritt. „Kreisverkehre machen Sinn und funktionieren bis zu einer gewissen Frequenz sehr gut“, sagt Johann Zwetti von der Verkehrspolizei. Das Unfallrisiko sei geringer. „Hauptmanko sind allerdings Lenker, die nicht blinken“, sagt Zwetti. Deshalb werde man demnächst eine Aktion scharf durchführen und das Blinkverhalten kontrollieren. Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verzichtet jeder dritte Lenker beim Verlassen des Kreisverkehrs auf das Blinken. Männer sind übrigens „blinkfauler“ als Frauen.

