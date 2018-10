Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach den jüngsten Hundeattacken wird der Ruf nach einer Beißkorbpflicht für bestimmte Rassen laut © APA/Robert Jaeger

In den vergangenen Wochen mehrten sich Meldungen von Hundeattacken auf Menschen. So attackierte etwa im September in Wien-Donaustadt ein Rottweiler einen einjährigen Buben. Dieser verstarb zwei Wochen später an den Folgen des Bisses.

Basierend auf diesen Vorfällen stellte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) im gestrigen Stadtsenat den Antrag, für Klagenfurt eine Beißkorbpflicht für gewisse Hunderassen zu erlassen. "Innerhalb des Hauses wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Richtlinien erarbeiten soll", sagt Mathiaschitz. Wer dieser Arbeitsgruppe angehören soll, ist noch offen. Man wolle auf alle Fälle die Tierschutzbeauftragte des Landes in diesen Diskussionsprozess einbeziehen. Bei der Erarbeitung der Richtlinien muss eines klar im Vordergrund stehen: "Es muss eine Unterscheidung zwischen gefährlichen Hunderassen und ungefährlichen geben", sagt Mathiaschitz und verweist darauf, dass der Import gefährlicher Rassen nach Norwegen und Großbritannien verboten ist. Im Stadtsenat hätte bei diesem Tagesordnungspunkt Einigkeit geherrscht. Die Verordnung soll noch in diesem Jahr erlassen werden.

Soll es in Klagenfurt eine Beißkorbpflicht für gefährliche Hunderassen geben? In den vergangenen Wochen mehrten sich in Österreich Meldungen von Hundeattacken auf Menschen. Die Stadt Klagenfurt will nun für gefährliche Hunderassen eine Beißkorbpflicht erlassen. Ja, ich bin dafür. Ich bin dagegen. Meiner Meinung nach, kann jeder Hund zubeißen. Ich kann das nicht beurteilen. Quiz Maker - powered by Riddle

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.