Anja Hudelist (29) hat für den Monat Februar des Jungbauernkalenders 2019 posiert. Die studierte Physikerin betreibt mit ihrem Mann - neben ihrem Fulltime-Job - einen Hof in Klagenfurt.

Anja Hudelist posierte für den Jungbauernkalender 2019 © Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger

Für den Monat Februar des Jungbauernkalenders 2019 hat Anna Hudelist aus Klagenfurt posiert. Aber die Rolle der Bäuerin spielt die 29-Jährige nicht nur. "Ich betreibe mit meinem Mann einen Hof im Nebenerwerb", erzählt sie, wir haben 350 Hektar in Klagenfurt und betreiben vor allem Ackerbau. Die beiden produzieren auch Heu wie Heu. "Dazu kommen Fischteiche und die Jagd, sagt Anja. "Zusätzlich vermieten wir Hallen." So sei der Kostümfundus des Stadttheaters Klagenfurt in ihren Räumlichkeiten untergebracht.

