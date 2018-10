Verkehrsunfall auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt: Ein Pensionist (77) übersah einen Fußgänger (21) und fuhr ihn mit dem Auto an. Der Mann wurde verletzt ins Klinikum gebracht.

© Klz/Fuchs

Am 8. Oktober um 7.50 Uhr übersah ein 77-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt einen auf einem Schutzweg die Fahrbahn überquerenden 21-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Stadt.