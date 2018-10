Klagenfurt Nachbar löschte Feuer mit Gartenschlauch

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kanizaj

Am Sonntag gegen 12.15 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in einer Papiertonne bei einem Einfamilienhaus in Klagenfurt ein Feuer aus. Zwei weitere Kunststofftonnen fingen ebenfalls Feuer. Die 92-jährige Besitzerin des Wohnhauses schrie laut um Hilfe. Dadurch wurde ein Nachbar auf den Brand aufmerksam und löschte das Feuer mit einem Gartenschlauch.