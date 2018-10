In der Vorwoche wurde an den meisten Instituten geprüft. Am Montag starten die neuen Lehrveranstaltungen. Besonders spannend wird es für die Erstsemestrigen.

An der Uni wird wieder gelehrt © KLZ/Weichselbraun

In der Vorwoche waren an der Alpen Adria Universität Klagenfurt all jene so richtig dran, die Prüfungen zu absolvieren hatten. Zumeist Prüfungen, bei denen es um die Erlangung von Zeugnissen für das vergangene Sommersemester ging.