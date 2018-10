Facebook

Hochzeit in St. Margareten im Rosental - Sabrina Hudelist und Hansi Orasche gaben einander das Ja-Wort, ihre Zwillinge Lukas und Mathias feierten mit © Privat

Nach langer Probezeit war es am 29. September so weit: Sabrina Hudelist (31) und Hansi Orasche (32) schlossen im Beisein ihrer achtjährigen Zwillinge Lukas und Mathias und vieler Hochzeitsgäste in ihrer Wohngemeinde St. Margareten im Rosental den Bund fürs Leben. Die Pädagogin und der Baumeister lernten einander vor zwölf Jahren auf einem Volkstanzfest in Pörtschach kennen.