Der Lebensmittelautomat befindet sich in einem Häuschen gegenüber dem Friedhof in Wölfnitz © (c) Weichselbraun Helmuth

Im Gartenbau Tschitschnig im Messnerweg in Klagenfurt-Wölfnitz hatte man den ganzen Winter Rapunzel und Wintersalate, doch die Kunden blieben aus. So wurde die Idee geboren, einen Lebensmittelautomaten aufzustellen, der rund um die Uhr in Betrieb ist. Gesagt, getan. Vor drei Wochen hat die Familie gegenüber dem Friedhof einen Automaten platziert. "Dort verkaufen wir neben dem selbst angebauten Gemüse auch Produkte regionaler Produzenten", sagt Chefin Maria Tschitschnig. Das Sortiment ist breit gefächert. Drei Mal die Woche gibt es Brot aus der Klosterbäckerei Wernberg. Speck und Salami bezieht Familie Tschitschnig von der Jausenstation Kogler in St. Urban. Der Senf im Tontopf stammt von der Firma Wenger, die Säfte von der Firma Mabura in Launsdorf.

