Die Stadtwerke hoben die Preise für die Parkplätze beim Fernheizwerk und in der Schlachthofstraße an. Tarifanpassungen gab es auch bei den Linienbussen.

Die Monatskarte für den Parkplatz beim Fernheizwerk kostet jetzt 45 Euro © (c) Markus Traussnig

Die Stadtwerke Klagenfurt haben mit 1. Oktober Tarifanpassungen beim Busverkehr und bei den Parkplätzen vorgenommen. Das Tagesticket für den Fernheizkraftwerk-Parkplatz wurde von fünf auf sechs Euro angehoben. Das Monatsticket kostet 45 Euro (zuvor 40 Euro). Das Monatsticket für den Parkplatz in der Schlachthofstraße wurde ebenfalls um fünf Euro angehoben (jetzt 35 Euro). Die Preise wurden erstmals seit der Eröffnung der jeweiligen Parkflächen erhöht. Keine Erhöhung gibt es beim Parkplatz in der Siriusstraße. Hier befindet man sich noch in der Einführungsphase.